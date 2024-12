Cityrumors.it - “Tornerò e voglio fare un mondiale o un europeo”, la rivelazione dello Special One

Torna a parlare e lo fa in maniera dirompente come al suo solito, ma per Mourinho da un certo punto di vista non è mai finitaMourinho torna a parlare e dice tante cose. Dopo aver battibeccato con Guardiola, per poi svelare che lui non ce l’ha certo col tecnico del City anzi, che lo rispetta e che gli vuole bene perché con lui ha lavorato per “tre anni e ci rispettiamo e secondo me ci vogliamo bene“, ora torna a far parlare di sé e lo fa a suo modo.“uno un”, laOne (Ansa Foto) Cityrumors.itIl suo passato alla Roma, il presente al Fenerbaceh e quello che vorrebbe realizzare da qui al futuro. Insomma, il solito Mou deciso, chiaro e anche un po’ polemico, soprattutto quando parla della sua esperienza giallorossa, forse finita in maniera un po’ troppo veloce e forse un po’ troppo frettolosamente.