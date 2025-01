Laprimapagina.it - Terni. Anna Laoreti e Mauro Broccucci morti in un incendio in via XX Settembre

Leggi su Laprimapagina.it

Due vittime, madre e figlio, sono state trovate morte nella loro abitazione di via XX, a causa di unche ha devastato l’appartamento., 87 anni, e, 60 anni, non sono riusciti a fuggire dal rogo, che ha provocato anche la morte del cane che viveva con loro. I vigili del fuoco, insieme alla polizia e al personale del 118, sono intervenuti sul posto, ma per le due vittime non c’era più nulla da fare. Le cause dell’sono ancora in fase di accertamento.