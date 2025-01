.com - Supercoppa italiana, la guida: programma, orari e dove vederla in tv

(Adnkronos) – Lasi sposta in Arabia. Confermato il format a quattro squadre che ha debuttato lo scorso anno, questa volta a Riad le partecipanti saranno l’Inter campione d’Italia, la Juventus vincitrice della Coppa Italia, il Milan secondo classificato nella Serie A 2023/24 e l’Atalanta finalista della Coppa Italia. Si parte domani, giovedì 2 gennaio, con la prima semifinale tra Inter e Atalanta. Le quattro squadre sono già divise in due semifinali, con l’Inter che affronterà l’Atalanta domani, giovedì 2 gennaio, alle ore 20, mentre la seconda tra Juventus e Milan è invenerdì 3 gennaio alla stessa ora. Lunedì 6 gennaio andrà in scena la finale. Inter-Atalanta: giovedì 2 gennaio, ore 20 Juventus-Milan: venerdì 3 gennaio, ore 20 Finale: lunedì 6 gennaio Lasarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva su Canale 5.