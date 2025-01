Lapresse.it - Scampia, LAV salva cani e gatti dallo sgombero e dalla demolizione delle Vele

Leggi su Lapresse.it

La Lega Anti Vivisezione (LAV) interviene aperre ie iinteressati primae poi. Lo fa con la sua unità di pronto intervento, la cui responsabile, Beatrice Rezzaghi, spiega i diversi casi di abbandono, difficoltà ed esigenze che hanno dovuto affrontare: “Tra i tanti che abbiamo assistito ci sono quattro cuccioli che purtroppo sono stati abbandonati proprio qui, nei pressi, in una notte di pioggia. Li abbiamo presi con noi e portati al sicuro e seguiranno un iter adottivo classico, in modo che possano dimenticare il trauma dell’abbandono e iniziare un’altra vita”.Supporto e aiuto è stato garantito anche per le famiglie che non avevano la possibilità, a seguito dello, di portare con sé i propri due pitbull, Sirya e Max: “Li abbiamo presi in carico, portati in un rifugio di nostra fiducia e dopo un periodo di assestamento in cui potranno tranquillizzarsi anche loro potranno essere adottati”.