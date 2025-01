Thesocialpost.it - Provaglio d’Iseo, colpito con una coltellata al petto nella notte di capodanno: ucciso un 42enne

Un uomo di 42 anni è morto ladi, in provincia di Brescia, precisamente in via cesare battisti. Ilè statoda unaalrisultata fatale.I carabinieri sono intervenuti sul luogo del delitto e stanno lavorando per chiarire la dinamica dell’accaduto. Al momento, le indagini confermano che si tratta di un omicidio, ma restano ancora molti interrogativi sul contesto in cui è avvenuto.L'articolocon unaaldiunproviene da The Social Post.