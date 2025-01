Primacampania.it - Pomigliano: colpo di pistola nella notte di Capodanno, sfiorata la tragedia

D’ARCO –di San Silvestro ad’Arco, tra via Leopardi e via Passariello, undiesploso da un palazzo ha raggiunto una villetta vicina, attraversando il tetto e finendosala da pranzo della casa. Fortunatamente, la stanza era vuota poiché i proprietari si trovavano altrove per festeggiare l’arrivo del nuovo anno.L’episodio si è verificato durante i tradizionali fuochi d’artificio di inizio anno, rendendo più complesso individuare immediatamente la traiettoria e l’origine dello sparo. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, ai quali è stata presentata una denuncia. Gli agenti hanno sequestrato l’ogiva del proiettile come elemento utile per le indagini.Al momento, le forze dell’ordine stanno lavorando per identificare il responsabile del, un atto pericoloso che ha messo a rischio la sicurezza dei residenti della zona.