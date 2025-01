Noinotizie.it - Petardi e spari: tra i feriti in Puglia un bambino di sei anni Notte di capodanno: Mattia primo nato a Lecce, Carlotta prima nata a Foggia

Leggi su Noinotizie.it

A Bari diversiper lo scoppio di. Nel capoluogo un ragazzo ha invece denunciato di essere stato ferito a colpi di pistola. È stato trasportato al policlinico da due amici. Indagini in corso.Taranto: trecon ustioni al volto e alle mani. C’è chi, in via Cesare Battisti, ha sparato colpi di pistola in aria.Aun ragazzo ha perso alcune dita di una mano per lo scoppio di un petardo. A Copertino un ferito e ad Andria è rimasto ferito ad una mano, per sparare con una pistola a salve, undi sei. Trasportato al policlinico di Bari, si teme possa perdere l’uso di un dito.pernelno, una ragazza a Matti(lesione ad un occhio) e uno ad Ordona, con ferite ad una mano.Tra i dprovocati, quello alla facciata di un supermercato di Taranto.