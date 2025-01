Oasport.it - NBA, i risultati della notte (1° gennaio): Celtics dilaganti contro i Raptors, Cavs a segno in casa di LeBron James

Emozioni e sei partite a Capodanno nella lega più importante e spettacolare del basket. Oltreoceano non ci si ferma mai e i fuochi d’artificio ci sono stati in campo. Si comincia da quanto è accaduto al TD Garden dove i Bostonhanno impartito una dura lezione ai Torontoe dimostrato perché a Est siano la seconda miglior squadra.Un margine di vantaggio di 54 punti, che finora non si era mai visto nel corso di questa stagione regolare. 125-71 per i, protagonisti di una prestazione sotto tutti i punti di vista di gran qualità, con Jayson Tatum a fare la parte del leone con 23 punti, 8 rimbalzi e 3 assist. “Mamma, butta la pasta“, avrebbe detto Dan Peterson. Tra le fila deida segnalare i 16 punti di Scottie Barnes, autore di una doppia doppia visti i 13 rimbalzi.