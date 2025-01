Pianetamilan.it - Milan, cambio d’allenatore in corso: com’è andata? Ecco i precedenti

Il portoghese Sergio Conceicao è il nuovo allenatore del, che ha già avutodi cambi di tecnici a stagione in. L'ex Porto è arrivato dopo l'esonero del suo connazionale Paulo Fonseca, che nel suo ultimo match ha pareggiato 1-1 contro la Roma (gol di Reijnders e Dybala). Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, ci sono statidisastrosi ed altri, invece, che hanno scritto la storia del. Nella primavera del 1987, Berlusconi esonerò Nils Liedholm ed affidò la panchina, fino a fine stagione, a Fabio Capello, che riuscì a portare i rossoneri in Coppa UEFA e poi lasciò il posto ad Arrigo Sacchi. Con l'addio di quest'ultimo nel 1991, Capello tornò sulla panchina del Diavolo. Nella stagione 1996/97, l'allenatore delera Oscar Tabarez. La sua avventura iniziò con la sconfitta in Supercoppa Italiana contro la Fiorentina e rimase ao per 98 giorni.