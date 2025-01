Lanazione.it - Incidente a Lucca, tre auto coinvolte e due feriti

, 1 gennaio 2025 – Paura per unaccaduto nelle ultime ore del 2024. Sono tre lein uno scontro che è accaduto a San Lorenzo a Vaccoli. La strada teatro dell’è la via Nuova per Pisa, la statale 12. Da capire che cosa è accaduto e quale sia stata la dinamica. Lo scontro c’è stato intorno alle 19 di martedì 31 dicembre e subito sono partite le chiamate ai mezzi di soccoeso. Sono intervenuti il 118 e i vigili del fuoco. Questi ultimi hanno estratto duedalleaffidandoli quindi alle cure del 118. Sono stati quindi messi in sicurezza i mezzi. Problemi per il traffico visto che la strada è stata chiusa per consentire i soccorsi.