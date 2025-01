Sport.periodicodaily.com - Hellas Verona vs Udinese: le probabili formazioni

Leggi su Sport.periodicodaily.com

Gara valida per la diciannovesima giornata del campionato italiano di Serie A 2024/2025. Gli scaligeri vogliono proseguire la loro scalata verso la salvezza, mentre i friulani non vogliono abbandonare il sogno europeo.vssi giocherà sabato 4 gennaio 2025 alle ore 20.45 presso lo stadio Bentegodi.VS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADREGli scaligeri sono riusciti a tirarsi fuori da un periodo decisamente critico ed adesso guardano con fiducia alla salvezza, sebbene non possano ancora ritenersi tranquilli. Il colpaccio di Bologna ha restituito morale alla truppa di Zanetti che adesso deve approfittare del momento positivo per incamerare altri punti preziosi.Dopo la bella vittoria ottenuta a Firenze, i friulani non si sono ripetutti facendosi rimontare il doppio vantaggio dal Torino nell’ultimo match di campionato.