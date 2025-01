Laprimapagina.it - Conte critica Mattarella: richiamo alla partecipazione rischia di favorire poteri elitari

Il presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe, ha commentato il discorso del Presidente della Repubblica Sergio, condividendo alcuni punti ma riservando critiche su altri. “Condivido ildel Presidentea un impegno per la pace in linea con la Costituzione, le riflessioni sulla barbarie della guerra e quelle sulla sconfortante sproporzione fra l’enorme spesa in armi e gli investimenti contro il cambiamento climatico, a tutela dell’ambiente”, ha dichiarato.Tuttavia, l’ex premier ha espresso riserve suldel Capo dello Statodei cittadini, sottolineando il rischio che, in unsto di crescente disaffezione verso la politica e il voto, possano rafforzarsi “economici e finanziari in mano a pochi o addirittura a singoli”.