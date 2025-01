Lapresse.it - Capodanno, doppio trapianto di polmone a Torino

Anno nuovo vita nuova, grazie ad undi, presso l’ospedale Molinette della Città della Salute di. Questa è la storia di un veglione di San Silvestro particolare. Mentre la maggior parte delle persone si sta preparando per brindare alla fine dell’anno passato ed all’arrivo di quello nuovo, anche un uomo torinese di 65 anni si prepara ad uscire di casa per questo. Non va ad un concerto in piazza e nemmeno ad una festa organizzata da amici. Va in ospedale alle Molinette di, perché lo hanno chiamato avvisandolo di un potenziale donatore compatibile con lui. Da tempo gli manca il fiato proprio per la sua malattia ai polmoni, una insufficienza respiratoria causata da una grave broncopneumopatia ostruttiva. E’ iscritto in lista di attesa per undied aspetta ilda maggio 2024.