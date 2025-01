Addio alla Professoressa Rosalba Fontanella un pilastro della comunità scolastica pontina dell’Istituto Cena di Latina

Leggi su Dayitalianews.com

Una vita dedicata all’insegnamento efamigliaLae la famiglia piangono la scomparsa, nata a Napoli il 23 novembre 1953. Laureata in matematica, è stata per anni un’insegnante di matematica e scienze presso l’Istituto Giovanni, dove ha formato generazioni di studenti con dedizione e passione.Un’eredità educativa indelebileLaera considerata un punto di riferimento per i suoi studenti e colleghi. La sua capacità di trasmettere non solo il sapere scientifico, ma anche valori educativi profondi, ha lasciato un segno indelebile in chiunque abbia avuto il privilegio di conoscerla.Il ricordofamigliaLa triste notizia è stata annunciata dal marito Genesio Conti, dalle figlie Ida e Roberta, dai generi e dai nipoti, che la ricordano con affetto per il grande cuore e per la sua incrollabile determinazione.