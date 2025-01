Nerdpool.it - 3 cose che vogliamo vedere in Jurassic World: Rebirth

Leggi su Nerdpool.it

Il famoso franchise di dinosauri di Steven Spielberg sta per tornare, suscitando le speranze dei fan che hanno seguito la storia fin dai tempi diPark. Tuttavia, non tutti sono stati soddisfatti da: Dominion. Il film del 2022 ha incassato molto al botteghino, ma ha ottenuto solo il 29% su Rotten Tomatoes. Gran parte delle critiche si concentrano sulla sceneggiatura, che non ha rispettato le promesse fatte dai capitoli precedenti. Inoltre, il tono che aveva conquistato il pubblico con il primodel 2015 sembra essersi perso nel tempo.Ora, con David Koepp, sceneggiatore dei primi due film originali degli anni ’90, al timone,promette di riportare la saga alle sue origini. Nonostante sia un reboot, Koepp ha assicurato che non sarà un retcon, il che è interessante, dato che continuerà a costruire su ciò che i film attuali hanno stabilito.