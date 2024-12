Oasport.it - We Run Rome 2024 oggi in tv: orario, canale, streaming, favoriti

Leggi su Oasport.it

martedì 31 dicembre va in scena la We Run, ormai tradizionale evento podistico che anima la giornata di San Silvestro nella Capitale. Si preannuncia un pomeriggio all’insegna della corsa a Roma, con amatori e professionisti desiderosi di fare un’ultima sgambata in questo anno solare e proiettarsi con ottimismo verso la prossima stagione. Appuntamento alle ore 14.00, uomini e donne saranno impegnati sulla distanza dei dieci chilometri.Partenza e arrivo sono fissati alle Terme di Caracalla, il percorso si snoderà passando per luoghi simbolo della Città Eterna come Piazza Venezia, via del Corso, Piazza di Spagna, Piazza del Popolo, i Fori Imperiali e il Colosseo. Tra i grandidella vigilia figurano Sofiia Yaremchuk e Daniele Meucci.Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’d’inizio, il palinsesto tv e