VIDEO – Inter le cinque migliori partite del 2024 | Lazio-Inter 0-6

Riviviamo ildell’attraverso ledell’anno. Si parte con(0-6) del 16 dicembre.DOMINIO SORPRENDENTE – La prima partita scelta per questo recap delè anche una delle più recenti. Ossia(0-6) dello scorso 16 dicembre. Un risultato che sorprende tanto nella rotondità quanto nel modo in cui si è concretizzato. Perché per la prima mezz’ora di gioco i biancocelesti stavano confermando lo stato di forma di questa stagione, pur senza impensierire troppo Yann Sommer. Poi aminuti dell’vallo avviene la situazione che inverte drasticamente la piega degli eventi. Gol nerazzurro siglato dall’ex Stefan de Vrij, anzi no, annullato per fuorigioco. Anzi, rigore per l’per un fallo di mano in area. Trasformazione di Hakan Calhanoglu, e vantaggio nerazzurro nonostante un primo tempo a grandi folate laziali.