Un 2024 unico per la Consar siamo forti

Il 3-0 di domenica sera al Pala de André contro Reggio Emilia è stato il condensato della bella stagione che lasta vivendo. Il 12° successo ha riportato in vetta alla classifica i giallorossi, in condominio con Brescia e Prata, ma soprattutto ha evidenziato, sia la forza (25-10 del 2° set), sia la tenacia (rimonta da 8-15 a 25-23 del 3° set) del sestetto di coach Valentini. A spiegare l’ennesima perla ci ha pensato il libero Riccardo Goi: "Ci tenevamo a chiudere ile, in particolare, il girone di andata, nel migliore dei modi. Abbiamo poi cominciato il ritorno con altre due vittorie. L’interpretazione della partita contro Reggio Emilia è stata la migliore possibile. Abbiamo concesso la parte iniziale del 3° set, ma poistati bravi a recuperarlo.davvero contenti di quello che abbiamo fatto e di quello che stiamo facendo, l’obiettivo è proseguire su questi livelli, anche se il cammino è ancora lungo ed impegnativo".