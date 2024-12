Trieste il monossido di carbonio miete ancora vittime | morto un turista altre 10 persone intossicate

Leggi su Dayitalianews.com

Ildipurtroppo in questi giorni di festività natalizie sta diventando protagonista in negativo. Qualche giorno fa questo pericolosissimo gas inodore, incolore e insapore aveva fatto una strage in un appartamento di San Felice a Ema, uccidendo madre, padre e figlio di 10 anni. Stessa dinamica qualche giorno dopo a Cefalù, dove untedesco èe altri 3 sono finiti in ospedale gravemente intossicati. Purtroppo c’è da registrareun’altra vittima dadi, questa volta in un AirBnb aa causa deldiI fatti si sono svolti in una palazzina di via Crispi a, dove èunaustriaco e10sono rimaste. Uno degli inquilini ha chiamato i soccorsi e sul posto sono sopraggiunti i vigili del fuoco che, dopo aver accertato la presenza del gas, hanno ordinato l’immediata evacuazione dello stabile di 4 piani.