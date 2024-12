Secoloditalia.it - Svolta nel giallo di Cagliari, fermato il figlio dei coniugi trovati morti in casa: contro di lui “gravi indizi”

Neldei due anzianiin– Luigi Gulisano, 79 anni, e della moglie Marisa Dessì, di 82 – nella loro abitazione di Via Ghibli alo scorso 5 dicembre per un presunto avvelenamento, laarriva nelle notte. Dopo oltre 6 ore di interrogatorio nel corso del quale uno dei figli delle vittime, il 44enne Claudio Gulisano, non ha convinto la pm Rossana Allieri. Tanto che alla fine il magistrato ha fatto scattare il fermo per l’accusa di duplice omicidio volontario e l’uomo è stato condotto in carcere a Uta. A carico del sospettato ci sarebbero «di reato»., coppia trovata morta innella notte ilpiù giovaneLa stretta arriva dopo indagini accurate e esami tossicologici che alla fine hanno impresso lache ha portato all’arresto di uno dei figli della coppia: il più giovane.