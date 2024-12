Sport.quotidiano.net - Sinner chiude un anno da ’bomba’. Berrettini scivola subito a Brisbane

Che sia l’diè risaputo, ieri sono arrivate due conferme indirette che non dpunti nel ranking ma dimostrano una popolarità che va ben oltre il recinto del tennis. Non che ce ne fosse bisogno, ma sapere che nel sito della Treccani il nome di Janniksia stato il più ricercato nel 2024, davanti alla presidente del consiglio Giorgia Meloni e al presidente degli Stati Uniti Donald Trump, è qualcosa che non fa felici solo gli addetti al marketing e alla raccolta degli sponsor dell’alto-atesino. L’altro tributo è popolarissimo, anche se tinto di nero come la polvere da sparo e la cronaca giudiziaria: una volta al botto di finepiù famoso era stato il nome di Diego Armando Maradona, quest’è toccato adare il nome allada usare a capodprodotta in 640 esemplari destinati alle strade di Catania.