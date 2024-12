Pronosticipremium.com - Parla Ranieri: “L’Europa mi farebbe felice, Dan Friedkin mi ha detto questo”

Arriva al termine il 2024, un anno che, dopo varie peripezie, verrà chiuso da ungiunto per la terza volta in soccorso della “sua” Roma. Un mese e mezzo circa di lavoro nel quale il tecnico di Testaccio, tra fisiologici alti e bassi dopo i disastri precedenti, ha riportato una parvenza di stabilità sia nel club che nella squadra. Ora un 2025 che, piano piano, dovrà essere di rivoluzione per i giallorossi, tanto in campo, con un calciomercato importante e i rinnovi di Svilar e Pisilli da impostare, quanto a livello di organico interno.Di queste settimane nella capitale e degli obbiettivi per questa seconda parte di stagione, hato lo stessoal sito arabo Koora: “Voglio raggiungere qualcosa di buono in questa stagione e fare di tutto per proprietà, giocatori e tifosi.