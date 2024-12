Pianetamilan.it - Milan, Trevisani: “Esonero di Fonseca giusto. Il primo errore è stato …”

A Fontana di Trevi, podcast di Cronache di Spogliatoio, Riccardoha parlato degli errori commessi dale dell'di Paulo. Gli errori di cui parla l'ex telecronista di Sky Sport, ora a Mediaset, sono di tipo dirigenziale che, a sua volta, hanno influito sulla squadra. Le parole di: "Ilha fatto male eandava giustamente esonerato. Dopodiché, i problemi non partono da, che si trova all'interno di un discorso in cui è 'vittima', che si è ritrovato a guidare una zattera con mare forza 9. Ilinizia a sbagliare quando manda via Maldini e Massara, sostituiti da Ibrahimovic. Poi prosegue a sbagliare quando fa diventare Pioli. Se a voi sembrano le stesse cose, a me no. Secondo me, in una scala da 1-10, Pioli è 8 e6.