Sport.quotidiano.net - Mercato Perugia, in arrivo Broh dal Padova. Testa alla sfida di domenica con la Spal

con ladima anche con un occhio, e qualcosa di più, al. Dopo l’di Davide Riccardi dal Novara in difesa, che al Mazza sarà titolare, in mediana è fatta per l’del centrocampista Jeremiedal. La mezzala classe ‘97 è cresciuta nel settore giovanile del Parma, debuttando anche in serie A, per poi vestire le maglie di Sassuolo, Pordenone, Sudtirol,, Cosenza e Palermo prima di far ritorno al. Per lui 50 partite in serie B e un campionato di serie C vinto nelle fila del Sudtirol. Detto del, è tempo di dare uno sguardo ai numeri. Numeri che, se sono dparte del Grifo, fanno bene al morale. Nell’era Santopadre, in serie C, ilinfatti ha sempre vinto la prima partita del nuovo anno. Santopadre ormai è out, d’accordo, ma in vista della prima della gestione Faroni nel 2025, il trend degli ultimi anni fa ben sperare.