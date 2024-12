Liberoquotidiano.it - Mattarella, il discorso di fine anno: da speranza a rispetto e fiducia, il messaggio

Roma, 31 dic. (Adnkronos) -per superare le "divaricazioni che lacerano le nostre società", e "coltivarein un tempo segnato, oltre che dalle guerre, da squilibri, da conflitti", ricordando che "ilverso gli altri rappresenta il primo passo per una società più accogliente, più rassicurante, più capace di umanità". È il filo che lega ildidel presidente della Repubblica, Sergio, che proponiamo nel suo testo integrale."Care concittadine e cari concittadini, questo nostro incontro tradizionale mi consente di rivolgere l'augurio più sincero a tutti voi, a chi si trova in Italia e agli italiani che sono all'estero. Stiamo vivendo come ogniore di attesa per un tempo nuovo che viene e che speriamo migliore. Ore in cui cerchiamo la serenità rinsaldando i nostri rapporti.