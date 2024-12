Lanazione.it - Lavori all’Alta Velocità sulla “Direttissima” che collega Firenze a Roma

Arezzo, 31 dicembre 2024 – Ammodernare la rete ad Alta” che: partono dal 7 gennaio e si concluderanno il 4 marzo iper rinnovare i binari nella tratta tra Capena e Gallese e tra Settebagni eTiburtina per un totale di circa 20 chilometri. Iprevedono un investimento complessivo di 12 milioni di euro. Saranno coinvolti 75 tecnici di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS) e delle ditte appaltatrici impegnati quotidianamente, con l’utilizzo di treni cantiere e numerosi mezzi d’opera. Per limitare al massimo i disagi, le attività di cantiere si svolgeranno nelle ore notturne. Durante il periodo interessato daisarà necessaria una riduzione dicon maggiori tempi di viaggio per alcuni treni che percorrono la tratta Orte –