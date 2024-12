Bergamonews.it - L’anno che verrà, Capodanno in musica e tanti film: la tv del 31 dicembre

Per la prima serata in tv, martedì 31, RaiUno, RaiDue, RaiTre, Canale5 e La7 alle 20.30 trasmetteranno il messaggio di fine anno del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. In diretta dal Palazzo del Quirinale, a reti unificate, il consueto appuntamento con il Capo dello Stato.Su RaiUno dalle 21 andrà in onda “che”, condotto da Marco Liorni. In diretta da Reggio Calabria, il pubblicoaccompagnato verso il nuovo anno e, come sempre, sarà una grande serata fatta di, emozioni e sorprese per salutare il 2024 e festeggiare l’arrivo del 2025.Fra gli ospiti annunciati spiccano J-Ax, Alex Britti, Diodato, Arisa, Ricchi e Poveri, Cristiano Malgioglio, Nino Frassica e Paolo Belli, Anna Oxa, Big Mama, Ermal Meta, Leo Gassmann, Donatella Rettore, i Los Locos e Sandy Marton, Patty Pravo, Sal Da Vinci, Clementino e Romina Power.