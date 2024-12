Calciomercato.it - Il Milan detta le condizioni: così Tomori può andare alla Juventus

Il centrale inglese resta nel mirino dei bianconeri anche dopo l’arrivo di Conceicao: le richieste del club rossoneroL’arrivo di Conceicao può rappresentare una rivoluzione anche per il mercato del. L’addio di Fonseca può riscrivere le gerarchie, cambiare ruoli e piani anche per chi non era più parte integrante del progetto.Illepuò(LaPresse) – Calciomercato.itFacile pensare a, che con Fonseca sarebbe stato tra i cedibili anche se per non meno di trenta milioni di euro, possa avere l’occasione di riguadagnarsi ile la conferma in rossonero. Il nuovo allenatore vorrà valutare con attenzione e dal vivo tutta la rosa prima di procedere con le eventuali cessioni e le richieste sul fronte arrivi.L’ex Chelsea, quindi, sarà un osservato particolare di Conceicao che avrà pochi giorni prima del debutto ufficiale: appuntamento il 3 gennaio contro ladi Thiago Motta, la stessache ha messo nel mirino e non da oggi Fikayo