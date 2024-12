Lopinionista.it - I programmi in tv oggi 31 dicembre 2024: film e intrattenimento di San Silvestro

Leggi su Lopinionista.it

Su Rai Uno L’anno che verrà, su Canale 5 Capodanno in musica. Guida aiTv della serata di martedì 31Cosa ci propone la programmazione televisiva di martedì 31? Per permettervi una consultazione più ordinata abbiamo pensato di dividere iin sezioni tematiche. Di seguito il planning con la programmazione serale dei principali canali tv in chiaro e non.SANSu Rai Uno dalle 21 L’Anno che Verrà. Una serata all’insegna della musica e della comicità con un cast d’eccezione: Ricchi e Poveri, Anna Oxa, Diodato, Arisa, J-Ax, Patty Pravo, Cristiano Malgioglio, Big Mama, Sal da Vinci, Nino Frassica, Donatella Rettore, Clementino, Romina Power, Ermal Meta, Alex Britti, Leo Gassman, Sandy Marton, Los Locos e tanti altri. Gli artisti sono accompagnati da una big band diretta dal Maestro Stefano Palatresi, che suona dal vivo i più grandi successi del presente e del passato.