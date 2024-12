Notizie.com - I grandi fatti di cronaca del 2024, dai femminicidi ai migranti: l’estate sconvolta dai neonati sepolti e dal naufragio del Bayesian

Un anno caratterizzato da tre direttrici principali per idiin Italia: la violenza sulle donne, i, le tragedie legate al maltempo.Si sta per chiudere unin cui sono stati compiuti molti passi in avanti per la lotta alla violenza sulle donne. Ma che allo stesso tempo ha visto ancora troppiattraversare ogni contesto sociale e fasce d’età.Ididel, daiaidaie daldel(ANSA FOTO) – Notizie.comPartiamo dalle ultime sentenze che hanno caratterizzato la fine del. Il 25 novembre scorso è stato condannato all’ergastolo Alessandro Impagnatiello. L’ex barman il 27 maggio 2023 ha ucciso con 37 coltellate la fidanzata incinta di 7 mesi Giulia Tramontano di 29 anni.