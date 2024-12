Ilfattoquotidiano.it - Due amiche e la passione per la moda, così Barbara e Sharon hanno creato Ba&Sh: “All’inizio vendevamo porta a porta, non dimenticheremo mai la gioia di vedere qualcuno indossare i nostri vestiti”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Due nomi che si fondono in uno, un’amicizia nata tra i banchi di scuola e un sogno condiviso: creare unache parli alle donne di oggi, libere, indipendenti e con un tocco di irresistibile fascino francese. Ba&Sh, il brand parigino che ha conquistato il cuore delle fashioniste di tutto il mondo con il suo stile boho-chic, nasconde una storia di complicità e intraprendenza tutta al femminile. Abbiamo incontrato a Milano le fondatriciBoccara eKrief e abbiamo chiesto loro di svelarci i segreti del loro successo, nato nel 2003 da un’intuizione tanto semplice quanto geniale: vestire le donne come loro stesse amano vestirsi. Ovvero con abiti versatili e preziosi al tempo stesso; dall’anima rock ma con un tocco gitano e un’allure sensuale. La loro è un’amicizia lunga 37 anni che poi è la vera anima del marchio, come rivela il nome stesso del brand, nato dall’unione delle iniziali delle due fondatrici: Ba(rbara) e Sh(aron).