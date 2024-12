Quotidiano.net - Dopo la tragedia in Corea del Sud. Boeing sotto la lente degli ispettori. Controlli speciali su 101 aerei

Il governo di Seul ha avviato un’"ispezione completa" dei suoi737-800 gestiti dalle compagnie aeree del Paese. È la reazione allaall’aeroporto di Muan indel Sud, costato la vita a 179 persone, Per il vice ministro dell’Aviazione civile, Joo Jong-wan "i registri di manutenzione di sistemi chiave come i motori e i carrelli d’atterraggio saranno esaminati a fondo per 101gestiti da sei compagnie aeree che utilizzano lo stesso modello dell’aereo dell’incidente". L’ispezione durerà fino al 3 gennaio. Funzionari della sicurezza aereaStati Uniti e personale dellasono intanto attesi indel Sud per unirsi agli investigatori che indagano sul disastro aereo, uno dei più gravi nella storia dell’aviazione locale. Il737-800 trasportava 181 persone dalla Thailandia alladel Sud quando ha lanciato l’allarme ed è atterrato sulla pancia prima di schiantarsi contro una barriera ed esplodere.