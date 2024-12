Puntomagazine.it - Coordinamento FISMU-FMT: Tar blocca il decreto del nuovo nome l’autore tariffario

Leggi su Puntomagazine.it

-FMT Napoli-Caserta: Qualora nei prossimi giorni si verificheranno situazioni di blocco dei sistemi valuteremo eventuali azioni legali a tutela dei nostri iscrittiNella giornata di ieri il TAR Lazio, con provvedimento cautelare, hato il recentedel Ministero della Salute circa l’approvazione delnclatoree il relativo aggiornamento dei LEA (Livelli Essenziali di Assistenza).Il ricorso è stato sostenuto da centinaia di centri diagnostici accreditati a seguito di significativi tagli degli emolumenti riconosciuti, specie per prestazioni di diagnostica di laboratorio e di visite specialistiche.Il prossimo passo sarà la trattazione collegiale in camera di consiglio il 28 gennaio p.v., ma in considerazione della materia del contendere è improbabile che la vicenda possa concludersi in tempi brevi.