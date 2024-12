Cenoni in crisi ma il brindisi è salvo | 12 milioni di tappi per Capodanno 2025

Gamberorosso.it - Cenoni in crisi, ma il brindisi è salvo: 1,2 milioni di tappi per Capodanno 2025

Se il pranzo di Natale ha fatto spendere di più agli italiani, ilsegna un calo. Per la notte di San Silvestro, infatti, negli oltre 70mila locali aperti sono attesi 4,3di ospiti per una spesa complessiva stimata in 400di euro. I dati della Fipe-Confcommercio ci dicono che gli esercizi che apriranno le porte ai clienti per accogliere il nuovo anno sono di meno (53 per cento) rispetto a un anno fa (56,7 per cento). Il giro d'affari scende del 7,6 per cento, a causa del minor numero di aperture e, allo stesso tempo, perché i prezzi si mantengono stabili, sui livelli del 2023. Mediamente, per il solo cenone è di 93 euro a persona e riguarda il 76,9 per cento dei ristoranti. Per chi, invece, ha scelto la formula cenone con veglione, musica e spettacoli il prezzo sale a 125 euro per persona e sarà offerta dal 23,1 per cento dei locali.