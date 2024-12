Lanazione.it - Cantieri e promesse. Bucci fissa gli obiettivi: “Il Felettino è la priorità”

Riomaggiore (La Spezia), 31 dicembre 2024 – Nel giorno degli innamorati riapre anche la Via dell’Amore alle prese con un nuovo restyling dopo la frana di fine ottobre. A dare l’annuncio è stato Marco, il presidente di Regione Liguria, nel corso della sua visita spezzina di fine anno. Iniziata proprio a Riomaggiore nella sede del Parco delle 5 Terre. Il costo complessivo dell’intervento in corso di rafforzamento della messa in sicurezza è di circa 800 mila euro, di cui 500mila euro investiti da Regione Liguria con fondi Protezione civile e altri 300 mila destinati dal Comune di Riomaggiore attraverso gli incassi dei biglietti venduti ai visitatori dallo scorso 9 agosto. Insieme al presidente anche l’assessore alla difesa del suolo Giacomo Raul Giampedrone, il nuovo presidente del Parco Lorenzo Viviani e la sindaca Fabrizia Pecunia.