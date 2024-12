Ilfoglio.it - Buon anno a Bonelli

Leggi su Ilfoglio.it

Ribadisco. La tipica batteria per auto elettriche pesa mille libbre. Contiene 25 libbre di litio, 66 di nichel, 44 di manganese, 30 libbre di cobalto, 200 di rame e 400 libbre di alluminio, acciaio e plastica. Per fare ogni batteria BEV, dovrai processare 25 mila libbre di sale per il litio, 30 mila di minerale per il cobalto, 5 mila di resina per il pichel, e 25 mila libbre di minerale di rame. In totale, dovrai tirar fuori 500 mila libbre di terra per una sola batteria. Quanto alle sostanze chimiche utili a trasformare il silicato nella ghiaia necessaria per i pannelli, per produrre abbastanza silicio pulito esso dev’essere trattato con acido cloridrico, acido solforico, fluoruro, tricloroetano e acetone. Con necessari, inoltre, gallio, arseniuro, diseleniuro di rame indio-gallico e tellururo di cadmio.