Sport.quotidiano.net - Basket giovanile. La NextGen Cup inaugura il nuovo anno

La grande pallacanestrofa tappa a Rimini e provincia per un inizio di 2025 col botto. È tempo di Next Gen Cup, il torneo dedicato alle Under19 del club di Serie, con il Flaminio di Rimini e il PalaSgr di Santarcangelo che ospiterle ultime tre giornate dei gironi eliminatori, dopo la tappa iniziale di Varese. Si gioca dal 2 al 4 gennaio, con la classifica che al momento vede Milano imbattuta nel girone B con 8 punti e quattro in testa al raggruppamento A con 6 punti: Virtus, Pistoia, Cremona e Derthona. Poi il "Memorial Mario Fabbri", alla 13ª edizione, e questa volta le selezioni regionali coinvolte sono quelle dei ragazzi del 2011, dunque Under 14. Nell’Emilia Romagna c’è anche Mario Focaccia, protagonista nell’Under 14 Gold con la maglia di Cesenatico e nell’Under 15 Gold con quella del Bellaria