10 brani che dimostrano quanto il mental health sia un tema importante anche nella musica

Come stiamo? A cosa aspiriamo per il 2025? Certamentea sentirci meglio, soprattutto in termini di benessere psico-fisico, come indica l'aumento di canzoni sulla salutee.Da Burnout, tratta dall’ultimo album dei Pinguini Tattici Nucleari, a Panico di Ghali, passando per Un viaggio contro la paura di Mace e Joan Thiele, per non parlare dell’intero disco della Sad,quest'anno ilha fatto capolinoscenale. Tra riferimenti espliciti a sensazioni e disturbi o viaggi interiori nelle proprie emozioni, l'argomento ha unito diversi artisti, dai rapper ai cantautori, dimostrando una sensibilità in costante crescita per unche coinvolge molto millennial e gen Z.Burnout dei Pinguini tattici nucleariHello World, l’album del 2024 dei Pinguini Tattici Nucleari, conferma l’attenzione dei bergamaschi per il racconto, leggero ma non banale, critico e pungente, delle dinamiche generazionali.