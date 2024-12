Oasport.it - We Run Rome 2024, il percorso della tredicesima edizione. Grande spettacolo tra le strade della Capitale

Conto alla rovescia ormai agli sgoccioli in vistaWe Runnumero 13manifestazione podistica che va in scena a San Silvestro tra le. Il centro di Roma sarà teatro di una corsa competitiva sulla distanza dei 10 chilometri, ma ci sarà spazio anche per gli amatori con gare non competitive da 5 e 10 km.L’evento, organizzato dall’Atleticom ASD, si svolge sotto l’egidaFIDAL e gode dei patrocini del CONI, di Sport e Salute, di RomaRegione Lazio. Appuntamento fissato domani, martedì 31 dicembre alle ore 14.00, per la partenzaWe Run, con la competizione che comincerà e terminerà sul Viale delle Terme di Caracalla.Gli atleti, dopo lo start, si muoveranno verso Piazza Venezia, Via del Corso, Piazza di Spagna, Piazza del Popolo, il Pincio, Villa Borghese, Via Veneto, Via dei Fori Imperiali e il Colosseo prima di completare iltornando al punto di partenza nei pressi dello Stadio delle Terme di Caracalla (luogo di ritrovo per i partecipanti), intitolato a Nando Martellini.