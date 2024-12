Violenza sulle donne il calciatore Rúben Semedo è stato arrestato in Portogallo | avrebbe sequestrato e picchiato la compagna

Leggi su Open.online

ha perso il volo che oggi – 30 dicembre –dovuto riportarlo in Qatar, dove gioca per l’Al-Khor. Ilportoghese non è potuto partire perché èarredalla polizia portoghese, a Lisbona. Pende su di lui un’accusa didomestica. La vittima sarebbe la sua, che si è presentata dalla polizia ferita e con dei vistosi ematomi. Ha denunciato il giocatore per averla sequestrata in casa e picchiata. Dopo diverse ore, è riuscita scappare. «La notte del 28 dicembre – si legge nel comunicato delle autorità – una donna di 30 anni è stata vittima di aggressioni e minacce da parte del suo compagno, per cui è stata trattenuta a casa del sospettato per alcune ore finché non è riuscita a recarsi in una stazione di polizia, dove ha sporto denuncia. La vittima aveva diversi lividi visibili, quindi sono stati chiamati i servizi di emergenza ed è stata curata in ospedale».