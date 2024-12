Biccy.it - Violazione del regolamento al Grande Fratello: “Ha girato le telecamere”

Leggi su Biccy.it

In queste ore sui social in molti stanno accusando Tommaso Franchi di essere stato protagonista di unadeldel. Tanti utenti su Twitter hanno scritto che il gieffino avrebbe ammesso di aver toccato o addiritturaledella casa.Nella clip che sta circolando sulla piattaforma di Elon Musk si sente Tommaso che vantandosi e ridendo con Javier Martinez, Luca Giglioli e Alfonso D’Apice dice: “Anche ora c’ho proprio la telecamera puntata. Appena si gira la telecamera vi dico. A me mi è preso il matto in questi giorni, ora poi vi racconto. Io fo come mi pare. Le giro come voglio le?. Appena mi inquadrano io le giro. Se loro mi hanno detto qualcosa? Sì!”Stava parlando delle? Nel caso sarebbe unadelle regole.