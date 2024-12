Thesocialpost.it - Ucciso a 17 anni e abbandonato in strada, la rabbia dei parenti: “La vita non può valere così poco”

"Per lui sarebbe dovuta essere una serata come tante altre, eppure non è mai tornato. Ladi una persona non può essererispettata", sono le parole di dolore e indignazione espresse da familiari e amici del giovane di 17tragicamenteall'alba di domenica a Campi Bisenzio, un comune della provincia di Firenze, dopo aver trascorso la serata in discoteca. Stando alle prime informazioni, il ragazzo sarebbe stato coinvolto in una rissa, circondato da un gruppo di coetanei e colpito con almeno cinque coltellate, per poi essere lasciato agonizzante in.I familiari, profondamente colpiti, sottolineano che una situazione del genere non può passare inosservata e chiedono a chiunque possa aver assistito all'accaduto di contattare le autorità, mentre le indagini proseguono per identificare l'assassino e i suoi complici.