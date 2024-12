SNAI – Supercoppa | Inter davanti a tutte poi la Juve Nel Milan debutta Conceiçao | trionfo rossonero a 450

Liberoquotidiano.it - SNAI – Supercoppa: Inter davanti a tutte, poi la Juve Nel Milan debutta Conceiçao: trionfo rossonero a 4,50

o, 30 dicembre – Il 2025 del calcio italiano inizia subito, e inizia col botto: in Arabia Saudita si gioca laitaliana, con la conferma della formula a quattro squadre. Si parte giovedì 2 con-Atalanta, poi venerdì 3ntus-e la finale nel giorno dell'Epifania. Nella sfida tutta nerazzurra tra i campioni uscenti e una delle capolista della Serie A, la lavagnavede favorita l': il successo nei 90' regolamentari (in caso di parità si va direttamente ai rigori) si gioca a 2,20, con gli altri due esiti a distanza ravvicinata, «2» a 3,30 e «X» a 3,35. L'Over a 1,70 prevale sull'Under a 2,00; distanze ancora più larghe tra il Goal a 1,57 e il No Goal a 2,30. A comandare il tabellone dei possibili marcatori ci sono i soliti Lautaro Martinez (2,50) e Marcus Thuram (2,75); l'Atalanta risponde con Lookman a 3,50, seguito da De Ketelaere e dal giovane Vlahovic a 4,00.