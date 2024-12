Anteprima24.it - Sant’Agnello, a Capodanno divieto di fuochi d’artificio

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: < 1 minutoCon l’Ordinanza n.38 del 30/12/2024 il Comune diha predisposto ildi utilizzo e di libera vendita di ogni tipo di fuoco di artificio, petardi, spari e botti, di qualsiasi tipo e denominazione, su tutto il territorio comunale, nel periodo compreso tra le ore 00:00 del 31 dicembre 2024 e le ore 24:00 del 1° gennaio 2025.Tale provvedimento ha come obiettivo principale sensibilizzare le persone sui possibili pericoli e sugli effetti dannosi di questa consuetudine legata al, soprattutto per gli ammalati, i bambini e gli animali, tutelando la salute pubblica, evitando inquinamento dell’aria e rumori molesti nell’ambito urbano, sia in strada che all’interno delle aree condominiali, e appellandosi alla responsabilità individuale e alla sensibilità collettiva.