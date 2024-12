Ilfattoquotidiano.it - Sanità, il Tar sospende il decreto con le nuove tariffe di visite e esami. Le Regioni: “Si rischia la paralisi”. Festeggiano i privati: “Vittoria”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Ambulatori e ospedalivincono il primo round, il Tar del Lazio ha sospeso ildel ministro della Salute con ledelleambulatoriali e deglidiagnostici e di laboratorio. Sono i rimborsi dovuti alle aziende pubbliche e a quelle convenzionate con il Servizio sanitario nazionale. La sospensiva manda in tilt i sistemi di prenotazione delle, che erano stati appena aggiornati. “Sila”, dicono dalle.Il nuovo tariffario era entrato in vigore proprio oggi, a sette anni dai nuovi Livelli essenziali di assistenza datati 2017. Contiene novità da lungo tempo attese per le malattie rare e per patologie che vanno dalla celiachia all’endometriosi, per la prima volta autorizza in tutta Italia il rimborso per la procreazione medicalmente assistita e generalizza alcunidiagnostici strumentali di alta precisione.