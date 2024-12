Saldi invernali 2025 quando cominciano | inizio e fine le date regione per regione

Leggi su Caffeinamagazine.it

Dopo le festività è tempo di. La caccia all’affare è pronta a partire in tutte le regioni. Segnali positivi arrivano dalle indagini di settore: “Le previsioni per isembrerebbero positive perché c’è stata un po’ più di attenzione negli acquisti e i negozi sono un po’ più forniti di prodotti anche di fascia medio-alta – segnala Giulio Felloni, presidente di Federazione Moda Italia-Confcommercio -. Nelle ultime settimane dell’anno si sono visti più giovani fare acquisti nei negozi tradizionali”.>> “È morto proprio oggi”. Grande Fratello, tutto il dolore di Alfonso: il dramma finora tenuto segreto è diventato pubblico. Lacrime“Perché hanno colto l’importanza di toccare e provare il prodotto per poi indossarlo subito”. Sul fronte degli sconti si inizierà con una riduzione del 20-30% “con in più il vantaggio di conoscere il prezzo iniziale del capo, che diventerà così più appetibile”, aggiunge Felloni.