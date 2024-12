Ilprimatonazionale.it - Roma, rimossa la targa in memoria di Recchioni: “Sciacalli”

, 30 dic – A distanza di otto giorni dal consueto appuntamento per la commemorazione dei caduti di Acca Larenzia, continua il lavoro di provocazione messo in piedi dalla sinistra: questa notte infatti – su pressione del Pd locale – alcuni funzionari di polizia hanno provveduto alla rimozione dellacommemorativa di Stefano. Un atto che prevarica il semplice odio politico e supera i confini di qualsiasi pathos.laper StefanoLo rende pubblico con una nota CasaPound Italia: “Ladedicata a Stefano, una delle tre vittime dell’assassinio di Acca Larenzia, era lí da decenni,e riposizionata recentemente soltanto a causa dei lavori di ristrutturazione dello stabile dove è affissa”. Alcuni giornali comeToday avevano affermato che lafosse “spuntata” dal nulla: sicuramente chi ha scritto il pezzo non è mai passato da via Evandro.