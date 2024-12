Pronosticipremium.com - Roma, De Rossi riceve il Tapiro d’Oro: “Ringrazierò sempre i Friedkin”

Il pareggio per 1-1 contro il Milan è stato l’ultimo atto del 2024 della. I giallohanno messo in cascina un punto importante da una trasferta difficile, dimostrando che i progressi visti nelle ultime uscite non sono un semplice fuoco di paglia. L’obiettivo ora è iniziare l’anno nuovo con una ritrovata fiducia e scalandodi più la classifica, dopo un avvio di stagione complesso. I capitolini stanno iniziando a pensare al derby con la Lazio, in programma domenica 5 gennaio alle ore 20:45. Un match speciale da vincere a tutti i costi, per primeggiare in città.Uno degli eventi che verrà più ricordato di questa annata è stato senza ombra di dubbio l’esonero di Daniele De, arrivato a settembre dopo un inizio complicato e diverse frizioni in società. Nella giornata di ieri 29 dicembre, l’ex Capitan Futuro ha ricevuto il famosodi Striscia la Notizia, insieme ad un cornino portafortuna.