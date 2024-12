Quifinanza.it - Richiamato cumino macinato per rischio chimico, i lotti e cosa fare

Il ministero della Salute italiano ha disposto il richiamo di una spezia a causa del riscontratocollegato al suo consumo. Entrando più nello specifico, dall’avviso del dicastero datato 27 dicembre 2024, si apprende che la spezia è unche viene venduto nei negozi con il marchio Al Arabia. Al suo interno il ministero indica la presenza di alcaloidi pirrolizidinici oltre i limiti consentiti dalla legge. Per riconoscere il prodotto, oltre al marchio, i consumatori possonoaffidamento sul lotto, sul termine minimo di conservazione e sullo stabilimento di produzione., iIldal ministero viene venduto in confezioni da 100 grammi e, come già detto, riporta il marchio Al Arabia. Viene commercializzato da Laura Food Srl, con i consumatori che possono riconoscere il prodottograzie al lotto.