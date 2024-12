Terzotemponapoli.com - Radio Goal – Napoli, Lukaku sta trovando la sua condizione migliore. Meret? Conte lo ha fortificato

Iachini, Galeone, Taglialatela, Reginaldo, Bruscolotti, Iezzo, De Maggio, Orsi, Nosotti, Dionigi sono intervenuti a, trasmissione in onda sulle frequenze di Kiss Kiss, per parlare dele di altro. Questi i loro interventi riportati da TerzoTempo.Com:Giuseppe Iachini, allenatore, è intervenuto sulle frequenze di Kiss Kiss, nel corso di: “Raspadori è un ragazzo molto bravo, avere in rosa un calciatore capace di fare più ruoli è un vantaggio, ma il suo ruolo è quello del sotto punta o punta centrale, non lo vedo da mezz’ala. Però quando iltrova squadre basse e chiuse può sfruttare le sue qualità inserendolo e sfruttare le sue qualità, la sua tecnica e capacità di saltare l’uomo possono sempre servire.sta lavorando su questo aspetto.